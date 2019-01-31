كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - تعرف علي إيرادات فيلم " The Upside "





حقق فيلم "The Upside" إيرادات بلغت 67 مليون دولار، في أسبوعه الثالث بدور العرض السينمائي حول العالم.

الفيلم من إخراج نيل بيرجر، ويعتبر نسخة من الفيلم الفرنسي "The Intouchables" إنتاج 2011، ومستوحى من حياة فيليب بوزو دي بورجو، يتتبع الفيلم الملياردير المشلول الذي يصطدم بصداقة غير محتملة مع محكوم عليه بالإعدام مؤخرًا.

وعُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان تورنتو، ويشارك في بطولته كلًا من براين كرانستون، كيفن هارت ونيكول كيدمان.