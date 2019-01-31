كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - تقرير يكشف عن أرباح أسطورية بالتريليون ل " أبل "

أعلنت شركة آبل عن نتائجها المالية للربع الأول من العام المالي المنتهي في 29 ديسمبر 2018، وفق ما ذكرت شبكة CNBC الأمريكة.

قالت سي إن بي سي، إن الشركة حققت عائدات ربع سنوية بلغت 84.3 مليار دولار( 1517.4 ألف مليار جنيه مصري) أي تريليون ونصف مليار جنيه مصري، بانخفاض قدره 5 في المائة عن الربع الذي سبقه في 2017، وأرباح فصلية لكل حصة بقيمة 4.18 دولار ، بزيادة 7.5 في المائة.

و شكلت المبيعات الدولية 62 في المائة من إيرادات خلال الربع الأخير.

و انخفضت الإيرادات من مبيعات آيفون بــ 15 في المائة عن العام السابق ، في حين زاد إجمالي الإيرادات من جميع المنتجات والخدمات الأخرى إلى 19 في المائة.

كما حققت الإيرادات من Mac و Wearables و Accessories أعلى معدلاتها على الإطلاق ، حيث ارتفعت بنسبة 9٪ و 33٪ على التوالي ، كما نمت الإيرادات من iPad بنسبة 17٪.