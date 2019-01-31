كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - "لاسارتي" يتحدث مع لاعبي الأهلي عن أهمية مباراة "سيمبا"
لاسارتي
عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.
وتحدث لاسارتي مع اللاعبين عن عدة أمور خاصة بالفترة المقبلة وأهمها لقاء سيمبا التنزاني، المقرر لها السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في ثالث جولات الفريق بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
ويتصدر الأهلي قمة المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري.
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