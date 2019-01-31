كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - مران منفرد لـ"رباعي الأهلي"
عمرو السولية
خاض عمرو السولية، وحسين الشحات ومحمد هاني وعلي معلول، اليوم تدريبات منفردة تحت إشراف اليخاندرو، مخطط الأحمال، وذلك على هامش مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش صباح اليوم.
وقام الرباعي بالجري حول الملعب، وأداء تدريبات خفيفة، ويسعى الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين تجنبا للإرهاق.
ويستعد الأهلي لمواجهة سيمبا التنزاني يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
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