كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - أسرار إبراهيم فايق ونيكولا معوض وإنجي وجدان مع مني الشاذلي .. صور

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في برنامجها "معكم" المذاع على قناة CBC، الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق، والنجمان نيكولا معوض وإنجي وجدان، بطلا مسلسل "طلعت روحي"، وذلك مساء اليوم الخميس في التاسعة مساءً.

ويكشف الإعلامي إبراهيم فايق في اللقاء حكايات لأول مرة تتعلق بمسيرته الإعلامية، وبدايته الكروية ناشئًا في ناديي الأهلي والزمالك، وكذلك قصة لا يعرفها أحد عن والده الذي لم يره مطلقًا على شاشة التلفزيون.

وفي جانب من اللقاء يتحدث "فايق" عن رهاناته الشهيرة مع الكابتن رضا عبدالعال.

أما النجمان نيكولا معوض وإنجي وجدان فيتحدثان عن كواليس مسلسلهما الجديد "طلعت روحي" وكذلك يتطرق كل منهما على مشواره الفني وتجربته مع التمثيل.

تتضمن الحلقة أيضًا لقاء مع أميرة المغربي صاحبة إعلان "أسمرا كافيه" الشهير على وسائل التواصل الاجتماعي، ويذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة في تمام التاسعة مساءً.



