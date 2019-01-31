كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - خالد عبد العال: تسهيل اجراءات نقل طلاب الرزاز لمدارس قريبة من الاسمرات

كتب: محمود الشريف

أصدر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تعليماته لمحمد سيد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بعمل بحوث اجتماعية لكافة الاسر التى تم نقلها احترازياً من منطقة الرزاز الي الاسمرات وتقديم المساعدات اللازمة لمساعدتهم على الاستقرار فى حياتهم الجديدة ، كذلك وجه لمدير مديرية التموين بمراجعة أوارق الراغبين فى استخراج بطاقات تموين جديدة لبيان مدى استحقاقهم وفقاً للاجراءات القانونية المتبعة مع تسهيل حصولهم على بطاقات صرف الخبز المدعم للحالات المستحقة .

وأكد محافظ القاهرة على مدير مديرية التربية والتعليم سرعة انهاء اجراءات تحويل الطلاب المنقولين من منطقة الرزاز الي الاسمرات من مدارس منشأة ناصر الى أقرب مدرسة لهم سواء في الاسمرات أو المقطم فى حالة رغبتهم فى اجراء النقل وتقديم كافة التيسيرات المتاحة لهم .