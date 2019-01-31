كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب لـ 27 مارس
قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار مجدى مرسي خليل، وعضوية المستشارين محمد عادل على، ومحمد خيرى أحمد، وأشرف محمد على، وسكرتارية أيمن محمود، تأجيل محاكمة 5 متهمين بقتل شاب لـ 27 مارس.
وكشف قرار الإحالة قيام المتهمين وهم «طارق.م» و«محمد.س» و«إسلام.س» و«على.ع» و« عواد.ع» بقتل المجني عليه «محمد.خ» عمدا مع سبق الإصرار والترصد وتبين قيام المتهم الأول بإطلاق النار على المجني عليه فسقط ميتا.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية أنه عقب ورود إخطارا من شرطة النجدة، لقسم شرطة أكتوبر بإطلاق أعيرة نارية وبالانتقال تبين قيام المتهمين بقتل المجني عليه بسبب خلافات سابقة.
وتم القبض على المتهمين وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.
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