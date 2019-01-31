كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - محافظ الجيزة لرؤساء المدن: خدمة المواطن أساس العمل

شدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال رفع كفاءة وتطوير الطرق وتجميل الشوارع الداخلية، والنهوض بمنظومة النظافة والإشغالات والتصدي لمخالفات البناء والمباني.

وأشار راشد إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء حرص على متابعة المجهودات التي تتم بالمحافظة خلال اللقاء مع سيادته موجها بتكثيفها والنهوض بمستوى الخدمات للمواطنين، مشددا راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتواجد الميداني بالشارع لمتابعة تنفيذ المشروعات والخدمات الجاري تنفيذها بكافة قطاعات المحافظة والعمل على حل مشكلات المواطنين.

ولفت إلى أنه تم تدعيم الأحياء والمراكز والمدن بنواب ورؤساء للوحدات القروية تلبية لرغبتهم، وللارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والصحة والتعليم والتموين، مؤكدا أنه لابد من وضع حلول وأفكار جديدة وغير نمطية للدفع بعجلة الاستثمار بالمحافظة، لتحقيق عائد مادي يتم استغلاله في تطوير الخدمات المقدمة.

وحرص محافظ الجيزة على متابعة أداء شركات منظومة الجمع المنزلي بأحياء المحافظة، حيث وجه رؤساء الأحياء بالمتابعة الجادة للوقوف على أعمال الشركات، مشيرا إلى عدم رضاه عن أداء بعض الشركات، موجها رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشركات المتقاعسة، مع توقيع أقصى عقوبات طبقًا للعقود المبرمة معهم.

وأضاف أن المحافظة تدرس تفعيل منظومة الجمع المنزلي بالمراكز والمدن للعمل على رفع كفاءة النظافة بها وخاصة بالقرى.

تصريحات المحافظ جاءت خلال اللقاء المنعقد مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بحضور الدكتورة لمياء عبد القادر نائبة المحافظ، واللواء محمد رأفت السكرتير العام، واللواء علاء بدران السكرتير المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة.