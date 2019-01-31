كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - خالد عبد الغفار: يوجه بمشاركة المراكز والمعاهد والهيئات البحثية

كتب: محمود الشريف

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بضرورة مشاركة المعاهد والمراكز والهيئات البحثية فى تنفيذ برنامج جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي، وذلك بهدف إتاحة الفرصة لكل أطفال مصر الموهوبين والنوابغ من جميع أقاليم مصر والشغوفين بالبحث العلمي والابتكار بالانخراط فى برنامج جامعة الطفل وممارسة اساسيات البحث العلمي وتنمية روح الابتكار والتعلم والاكتشاف فى مراحل مبكرة فى معامل الجامعات والمراكز البحثية، تحت اشراف أعضاء هيئات التدريس والبحوث، وهو دور من الأدوار المجتمعية لمؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر، وتسائل هل هناك دور مجتمعى اهم من الاستثمار فى المستقبل والمساهمة فى بناء الشخصية المصرية من خلال دعم أطفالنا فى مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار واحتضانهم وتوجيههم والأخذ بأيديهم بأسلوب علمي سليم ونظام مؤسسى تشارك فيه كل عناصر المنظومة.

وفى ذات السياق طالب الدكتور طارق شوقى، بضرورة التعاون والتنسيق بين جامعة الطفل والمراكز الاستكشافية وبنك المعرفة المصرى ودراسة إتاحة فرصة التعليم الابداعي للعلوم لكل طلاب المدارس الحكومية، واضاف شوقى أن مثل هذه المبادرات تساعد فى تهيئة المجتمع لنظام التعليم الجديد وهو التعليم من أجل التعلم والتفكير والابتكار.

ومن جانبها أثنت السفيرة نبيلة مكرم، على جهود العلماء المصريين فى الخارج على تعاونهم مع الأكاديمية فى تطوير برنامج جامعة الطفل ودعت إلي مزيد من الدعم لكل برامج العلوم والتكنولوجيا والابتكار فى مصر.

جاء ذلك خلال مشاركتهم في المؤتمر القومي الأول لجامعة الطفل بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسفيرة مكرم عبيد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، وعددا من أساتذة الجامعات والقيادات التعليمية.



