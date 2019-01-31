كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - بالصور- المخرج مجدي الهواري يتعرض لحادث سير



تعرض المخرج والمنتج مجدى الهوارى لحادث سير بسيارته الخاصة. ونشر الهواري على صفحته على "فيس بوك" صورًا لسيارته بعد تعرضه للحادث، وعلق: "الحمد لله". من المعروف أن مجدي الهواري، افتتح مؤخرًا مشروع "كايرو شو" وبدأها بمسرحية "3 أيام في الساحل"، الذي يعود به السوبر ستار محمد هنيدي نجم الكوميديا إلى خشبة المسرح بعد غياب دام حوالي 16 عامًا منذ مسرحية "طرائيعو"، وحقق العرض المسرحي نجاحا كبيرا .







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