كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - تداول 473 شاحنة بضائع و47 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة يبلغ (20) سفينة وعدد السفن المتواجدة فى الغاطس (2) سفينة.

وبحسب بيان، الخميس، سجلت أرصفة موانئ السويس وسفاجا كامل العدد وتم تداول (473) شاحنة بضائع و(47) سيارة حيث شملت حركة الواردات (209) شاحنة و(27) سيارة، فيما شملت حركة الصادرات (264) شاحنة بضائع و(20) سيارة.

ويشهد ميناء سفاجا اليوم ايتقبال 4 سفن وهى محبة، الحرية 2 ، بوسيدون إكسبريس، النوى اكسبريس بينما شهد الميناء بالامس مغادرة خمس سفن وهي زمردة ، محبة ، الحرية2 ، بوسيدون اكسبريس ، النوى اكسبريس، كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا ومغادرة السفينتين سينا وليلة.