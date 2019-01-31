كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - سلامة: أعلن ترشحي على منصب نقيب الصحفيين رسميا خلال أيام

قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه سيعلن ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين، وذلك عقب فتح باب الترشح في انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين المقرر إجراؤها أول مارس المقبل.

وأضاف عبد المحسن، فى تصريحات صحفية عقب افتتاح مقر الشهر العقارى اليوم بنقابة الصحفيين، أنه سيعلن ترشحه رسميا خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أنه حقق أعلى زيادة فى المعاشات وبدل الصحفيين وصندوق التكافل، وافتتاح معرض منفذ القوات المسلحة، والشهر العقارى، وإنشاء معهد التدريب الصحفى، وحل مشكلة الصحفيين الحزبيين، لافتا إلى أنهم يحصلون على إعانة شهرية ١٠٠٠ جنيه، بالإضافة إلى البدل.