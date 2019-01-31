كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - عاجل- مصرع ٥ عمال وإصابة 2 آخرين في انهيار سور خزان بالسويس



لقي ٥ عمال مصرعهم أثناء عملهم إثر انهيار سور خزان بإحدى شركات تصنيع الفايبر الجارى انشاؤها بمنطقة الأدبية بينما اصيب اثنان آخران، وتم إخطار نيابة عتاقة للتحقيق. كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقي إخطارا من العميد عبد الرحمن هريدى مأمور قسم عتاقة بحادث انهيار سور بأحد مواقع العمل بمنطقة الأدبية أسفر عن وفيات ومصابين. قام الدكتور لبيب محمد وكيل وزارة الصحة بتوجيه ٥ سيارات اسعاف الى منطقة الحادث حيث تبين مصرع ٥ عمال أثناء تشييدهم احدى خزانات المياه بشركة ايجبت فايبر الصينية، حيث تبين أن أحد سائقي اللوادر كان يقوم بردم موقع العمل ما ادى الي التحميل على السور حديث الانشاء ما ادى الي انهياره علي العمال اثناء اعمال البناء في قاع الخزان. أمر اللواء خالد إبراهيم مدير مباحث السويس بإجراء تحريات عاجلة بمعرفة مباحث قسم شرطة عتاقة وتم نقل المتوفين الي المشرحة والمصابين الي مستشفى السويس العام لتلقي العلاج. وتولت نيابة عتاقة التحقيق في الحادث تحت إشراف المحامي العام لنيابات السويس.

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