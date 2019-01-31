كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - شاهد..أسهل الخطوات للتخلص من الفيديوهات والصور المزعجة على واتساب

تعد واحدة من أهم مزايا تطبيق التراسل الاجتماعي الفوري واتساب، إن بامكانه تحميل البيانات سواء كانت صورا أو فيديو أو ملفات صوتية بشكل أوتوماتيكي دون حاجة من المستخدم لتحميلها على هاتفه الذكي، لكن ذلك أيضًا برغم ميزته الكبيرة إلا أنه أمر مزعج للكثيرين، وفق ما ذكرت صحيفة ذا صن الإنجليزية.

ولحسن الحظ، من الممكن إيقاف تشغيل هذه الميزة على كل من هواتف آيفون والهواتف الذكية التي تستخدم نظام تشغيل أندرويد، وهو ما سنوضحه في السطور الآتية.

يقوم واتساب بتحميل الصور ومقاطع الفيديو التي يتم ارسالها لك من الأصدقاء تلقائيًا، وهو ما يعمل على امتصاص البيانات في جهازك وملئ مساحة التخزين إلى آخرها في الهواتف ذات المساحات التخزينية المنخفضة.

وإذا أرسل لك شخص ما صورا سيلفي، فإنها تظهر تلقائيا على قائمة لائحة كاميرا تصوير الهاتف، وهو الأمر المخجل أو الكاشف لما يحويه هاتفك لشخص آخر قد يتصادف جلوسه إلى جوارك، وأنت لاترغب في أن يطلع أحد على ما في هاتفك.

والطريقة المثالية لوقف ظهور الصور والفيديو، هو بفتح التطبيق على هاتفك ثم الذهاب إلى قائمة الإعدادت على الناحية اليمنى ، ومن بعد ذلك قم بالتأشير على اختيار يسمى "البيانات التخزين و الاستخدام"، والذي يجب أن يكون حوالي ثلثي الطريق لأسفل الصفحة.

وستحتاج إلى تعيين اختيار "أبدًا" never للصور ومقاطع الصوت والفيديو والمستندات، وبمجرد اختيارك لهذه الخاصية، فلن تزعجك التحميلات التلقائية مرة أخرى.

وإذا أرسل إليك شخص ملفًا على واتساب، فستحتاج إلى النقر على اختبار التحميل لتنزيله يدويًا.

