كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس
استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، اليوم الخميس وسجلت أسعار الحديد حاليا بين 10900-11600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما تصل للمستهلك بما يتراوح بين 11300-11800 جنيه للطن.
وتبلغ أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع يتراوح ما بين 710-780 جنيها للطن، بينما يصل للمستهلك بمتوسط 850 جنيها للطن.
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