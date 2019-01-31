كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الخميس

استقرت أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق، اليوم الخميس وسجلت أسعار الحديد حاليا بين 10900-11600 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، بينما تصل للمستهلك بما يتراوح بين 11300-11800 جنيه للطن.

وتبلغ أسعار الأسمنت تسليم أرض المصنع يتراوح ما بين 710-780 جنيها للطن، بينما يصل للمستهلك بمتوسط 850 جنيها للطن.