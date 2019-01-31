كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76.6 %

كتب: محمود الشريف

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح بلغت 76.6% حيث تقدم لأداء الامتحان هذا العام (152848) حضر منهم (150556) طالب نجح منهم (115323) طالب .

كما اعتمد المحافظ نتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح بلغت 93.5 % بحضور (5632) طالب نجح منهم (5266) طالب ، وبلغت نسبة نجاح الإعدادية المهنية 95.86 % حيث نجح 2411 طالب من اجمالي 2515 طالب تقدموا للامتحان هذا العام كما بلغت نسبة النجاح في الإعدادية المهنية للصم وضعاف السمع 100 % بنجاح الــ 84 طالب وطالبة الذين تقدموا للامتحان ، وبلغت نسبة النجاح للمكفوفين 100 % بنجاح الــ 36 طالب وطالبة الذين تقدموا للامتحان .

وجاءت إدارة وسط القاهرة التعليمية في المرتبة الأولى حيث بلغت نسبة النجاح بها 97.98 % يليها إدارة القاهرة الجديدة التعليمية بنسبة 92.62 % ثم إدارة حلوان التعليمية في المرتبة الثالثة بنسبة 91.58 %.