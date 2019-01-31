كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 01:01 مساءً - محمود الجندي يفتح النار علي أحمد الفيشاوي : هو ده راجل !



أكد الفنان محمود الجندي، أن علاقة قوية تربطه بالفنان فاروق الفيشاوي، قائلًا: "علاقة حميمة ومفيش مشاكل على الإطلاق". وأضاف "الجندي"، خلال لقائه ببرنامج "حفلة 11"، المذاع عبر فضائية " one"، أنه يتمنى الشفاء العاجل لـ"الفيشاوي" وأن يتخطى تلك المحنة. من جهة أخرى، علَّق "الجندي"، على سبب مهاجمته الفنان أحمد فاروق الفيشاوي، قائلًا: "علشان التاتو مش شغل رجالة"، موضحًا أنه ظل يحاول كثيرًا نصحه لتغيير مسار حياته ولكنه لم ينجح"، متابعًا "الرجولة مرتبطة بالمظهر والتاتو مش دليل على الرجولة".

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