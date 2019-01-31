بالصور| تعرف على "مارينا" أخت "سارة سلامة" في "أبو العروسة 2"

جسدت الفنانة زينب سلامة، أولى أدوارها الفنية "مارينا" الفتاة المسيحية أخت ملاك صديق عبدالحميد في الجزء الثاني، من مسلسل "أبو العروسة" الذي جرى عرضه خلال العام الماضي.

وبعد انجذاب الجمهور لحلقات مسلسل "أبوالعروسة"، الذي كان يدور في إطار اجتماعي وكوميدي عن الطبقة الوسطى، بدأ بعضهم في البحث عن أبطال المسلسل، واكتشف بعضهم أن "مارينا" التي تؤدي الفنانة زينب سلامة، هي شقيقة الفنانة الشابة سارة سلامة، وهما ابنتا الفنان أحمد سلامة، الذي هو أب لسبع بنات وولد.

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