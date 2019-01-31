"سارة" تطلب خلع زوجها: "مدمن استروكس وبيعاشرني بالعافية"

بعد زواجٍ دام 5 سنوات، أقامت "سارة.ج" صاحبة الـ28 عاما، دعوى للانفصال عن زوجها "محمود.س"، 32 عامًا، مدعية أنه دائم التعدي عليها، ويتعاطى المخدرات (استروكس)، وذلك في محكمة الأسرة بإمبابة.

وقالت سارة في دعواها: "حاولت بكل الطرق مساعدته، وفشلت وحصل مرتين انه دخل في نوبة ماكنش بيحس بنفسه، ويخبط ويرزع ويصرخ، لدرجة إني بقيت أخاف على بنتي منه".

"ضرب وعنف ومعاشرة بالإكراة" فترة قاسية عاشتها "سارة" مع زوجها، فتقول إنه أصبح كالعبد للمخدر الذي يُفقده صوابه.

"دخل في مرة البيت في حالة مش طبيعية وكان تحت تأثير المخدر، وفضل يزعق وضربني قدام البنت، قعدت تصرخ حبسها في أوضة، وطلب معاشرتي ولما رفضت قالي ده حقي"، بحسب "سارة".

"البنت بقت تخاف منه، وكل ما ييجي البيت تفضل تعيط وتصرخ، وفي مرة من كثر صراخها قام ضربها"، هكذا تحكي عن تأثير الإدمان على سلوك زوجها مع أسرته.

وأضافت: "لما طلبت منه الطلاق فضل شهرين ما يجيش البيت ورافض يتكلم في أي حاجة، إلا لما اديله بنتنا تروح تقعد معاه ومع مامته يومين، وفي قاعدة حاولنا نتكلم فيها في الموضوع وأنه أنا محتاجة أي دليل، أنه بطل تعاطي مخدرات، لأني لما اتكلمت مع دكاترة قالولي أنه فيه خطر أن البنت تبقى معاه".

فقدت الزوجة كل سُبلها في التفاهم مع الزوج: "حاولت تاني اتكلم معاه بهدوء وأقوله اني مش همنعه عن البنت حتى لو مش مبطل بس ماياخدهاش بعيد عني أيام، وأنه ممكن يشوفها و يكلمها أي وقت".

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