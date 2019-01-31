امنحي منزلك انتعاشة وتألقًا خلال الشتاء بالطرق التالية

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - لا يعني حلول الشتاء أن يكون المنزل مظلمًا وباهت الملامح، ولتغيير هذه الظروف ومنح بيتك مظهرًا متألقًا حيويًا إليك بعض الأفكار الغير مكلفة والتي تجلب روح ومظهر الربيع لمنزلك.

1- بدلي بعض المصابيح

راجعي أنواع المصابيح التي تستخدمينها، وهناك فرق واضح بين الأنواع التي تمدك بضوء أبيض بارد والأخرى التي تمدك بضوء أبيض دافيء، إذن ربما تجدين أن عمل تبديل بسيط سوف يضفي تألقًا وإنارة لمنزلك، وأفضل طريقة لعمل هذا هو تجربة كل نوع في المكان خلال أوقات اليوم المختلفة.

2- علقي عملًا فنيًا بارزًا

يضفي تعليق بعض الأعمال الفنية المميزة داخل المكان إضاءة تمنح جو المنزل روحًا جميلة خلال الشتاء وعلى مدار العام كله.

3- إزالة الشاشات

إذا لم تكوني ممن تعشن في مكان دافيء خلال الشتاء فأنت لست بحاجة إلى سلك الشباك الموجود على نوافذ منزلك ويمكنك إزالته ليدخل شعاع الضوء إلى البيت.

4- استخدمي الطلاء المناسب

صحيح أن الألوان الفاتحة تضفي على المكان اتساعًا، لكن الألوان الناطقة المشبعة يمكن أن تمنحك شعورًا بالتألق، لذا ضعي في اعتبارك إضافة لون جريء على حائط أساسي، ويمكنك أيضا طلاء السقف بلون أبيض ناطق.

5- استخدمي غطاء فاتح للأثاث

يمكن أن يضفي الأثاث الداكن مظهرًا معتمًا ضبابيًا على المكان، وبدلا منه يمكنك شراء أغطية جديدة فاتحة اللون للأريكة على سبيل المثال لتمنح منزلك بريقًا جميلًا.

6- اعرضي بعض الزهور

تضفي الأزهار الطبيعية لمسة من اللون والحياة في أي مكان توضع فيه، ويمكنك وضع بعض الزهور الملونة في كل مكان بمنزلك مع الحرص على أن تحتوي كل باقة على ألوان متعددة.

7- أضيفي بعض الإكسسوارات

تخيري إكسسواراتك المنزلية بذكاء بحيث تتضمن وسائد بنقوش ألوانها جريئة، وبطاطين بألوان متألقة؛ فهي تضفي روحًا وتألقًا لمنزلك.

8- اختاري السجاد بذكاء

هل تمنح السجادة الموجودة لديك تفتيح للمكان؟ لو كنت تفرشين سجادًا داكنًا فحاولي استبداله بآخر فاتح أكثر لموسم الشتاء ليمنح المكان بريقًا لفترة الشتاء ثم افرشيه مرة أخرى في الفصول الأخرى.

9- تنظيم المنزل

تضفي الفوضى مظهرًا مزعجًا ومظلمًا على المكان، لكن عليك دائما وخلال الشتاء على وجه الخصوص الحفاظ على منزلك منظمًا، ولن يتطلب الأمر إلا 10 دقائق كل يوم.

10- أَدْخِلي الطبيعة إلى الداخل

تمنح النباتات الحياة لأي مساحة خارج المنزل، لذا يمكنك إحضار بعض النباتات الطبيعية داخل المنزل، وهناك العديد من الاختيارات للنباتات التي لا تتطلب عناية كبيرة.

11- تفقدي إصلاحات النافذة

هل ستائر النوافذ داكنة ولا تناسب الشتاء؟ يمكنك إضافة لمسة من الإضاءة باستبدالها بستائر فاتحة الألوان، ويمكنك فتح الستائر لتدخل الشمس والضوء ثم أغلقيها في الليل.

12- شموع مضاءة

الشموع ليست لليالي الرومانسية فقط أو لإضافة الراحة للمكان، لكن يمكنك إضاءة بعض الشموع في أيام الشتاء المظلمة، وتعتبر الشموع التي تضاء بالبطارية اختيارًا جيدًا يجنبك مخاطر الحرائق.

13- الذهبي

يجلب اللون الذهبي تألقًا لأي مكان يتواجد به، لذا ابحثي عن صور بإطارات ذهبية أو كتب بأغلفة ذهبية أو منضدة لونها كافيه مع لمسات من الذهبي لتشعرك بالإضاءة والتألق خلال أيام الشتاء.

14- حافظي على النظافة

احرصي على نظافة كل جزء في منزلك خلال شهور الشتاء، فالنوافذ الخالية من الأتربة والمطبخ الخالي من الفتات والسجادة المنتعشة التي تنظف دائما بالمكنسة أو الأرضيات الممسوحة، كلها لمسات تمنح منزلك إضاءة وانتعاشة.

15- استخدمي المرايا

علقي مرآة لتملأي الغرفة بالضوء الطبيعي والتألق خاصة إذا علقتيها أمام النافذة أو قمت بعمل باب زجاجي.