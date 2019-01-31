اتجاهات مكياج مذهلة ينبغي أن تجربيها في 2019

قد تظنين أنك على علم بكافة اتجاهات المكياج التي ستكون الأكثر انتشاراً خلال عام 2019، إلا أن موضة المكياج متشعبة جداً وتتضمن الكثير من أساليب المكياج التي لم تطلعي عليها بعد. فإن كنت مهتمة بمعرفة المزيد عن اتجاهات مكياج 2019، تابعينا في هذا المقال، حيث سنقدم لك اتجاهات مكياج مذهلة ينبغي أن تجربيها.



الغلوس

سيسجل عام 2019 عودة قوية للغلوس، أو ملمع الشفاه، الى عالم المكياج، والدليل أن العلامات التجارية الجديدة رفعت كثيراً من مستوى أنواع الغلوس، حيث سنرى ملمعات شفاه بمكونات مثل زيت البرقوق وحمض الهيالورونيك، وبالتالي ستكون خيارك المثالي لشفاه ممتلئة ولامعة.

المكياج الطبيعي

كثيرات من النساء لا يمتلكن الوقت الكافي لوضع مستحضرات المكياج، لكن هذا لم يعد مهماً على الإطلاق، لأن موضة المكياج الطبيعي ستجتاح عالم المكياج خلال الأيام المقبلة، فلم تعودي بحاجة الى العديد من مستحضرات الأساس وظلال العيون وغيرها، يكفي فقط وضع طبقة خفيفة من كريم الأساس والقليل من البلاش لطلة ناعمة ومتوهجة بشكل طبيعي.

البشرة الزجاجية

على رغم أن البشرة اللامعة تحظى بشعبية كبيرة بين النساء، إلا أن البشرة الزجاجية ستحل مكانها وستكون واسعة الانتشار بين خبراء المكياج حول العالم، وبالتالي ستكون الاتجاه الأبرز في ما يتعلق بموضة المكياج. انطلاقاً من ذلك، لا تترددي في تجربة هذه موضة البشرة الزجاجية التي ستمنحك طلة لافتة.

الماسكرا الملونة

إن كنت تميلين الى الألوان النابضة بالحياة، فهذا الوقت المثالي لتجربة موضة الماسكرا الملونة، التي تعد من أبرز صيحات المكياج لعام 2019، إذ أصدرت العلامات التجارية الرائدة ماسكرا ذات ألوان زاهية مثل الوردي والأحمر والأزرق والبرتقالي، وهذه الألوان ستضيء وجهك وتبرز جمال عينيك.

الغليتر

إن كنت تميلين الى المكياج الغليتر، أو اللامع، فسيكون 2019 عامك، إذ إن ظلال العيون الغليتر وأحمر الشفاه الغليتر وحتى الحواجب الغليتر، ستكون رائجة جداً خلال هذا العام، وأمامك العديد من الخيارات التي ستمنحك أفضل مكياج غليتر على الإطلاق.

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