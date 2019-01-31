 أروع مجوهرات عيد الحب لتضفي لمسة ترف ورفاهية على إطلالتك

دعي إطلالتك في يوم الحب تشرق وهجاً ساحراً من خلال قطعة مجوهرات فاخرة تختارينها من هذه المجموعة الغنيّة والتي حملت توقيع أهم دور المجوهرات العالمية. تحف فنيّة تنوّعت في تصاميمها ومعادنها، ورُصّعت بأجمل الأحجار الملوّنة وأثمنها، جاءت لتضفي لمسة ترف ورفاهية على إطلالتك في هذه المناسبة الشاعرية.



اختاري خاتم Bague Evocation Florale من مجموعة Coromandel من CHANEL المصنوع من الذهب الأبيض وحجر الإسبنيل الزهري والمرصّع بالألماس وزيّني به أمسياتك الفاخرة فهو يتمية بتصميم أنيق ولافت.

أو اختاري عقد Kanaga من مجموعة Coloratura من Cartier وهو مصنوع من الذهب الأبيض ومرصّع بالألماس مع أحجار الإسبينيل الحمراء. ما يميّز هذا العقد حجم الضخم وتصميم المعقّد الذي يجعل منه قطعة كافية لتنعمي بترف الإطلالة.

ومن القطع الفاخرة التي يمكنك التألق بها في هذه المناسبة الشاعرية، أقراط Dentelle Satin Rubis من مجموعة Dior Dior Dior من Dior Fine Jewellery المصنوعة من الذهب الأصفر والمرصعة بأحجار الماس والياقوت الأحمر. هذه الأقراط تتميز بتصميم أنثوي لافت.

وليس المجوهرات وحدها التي لفتت نظرنا لتتألقي بها في يوم الحب، بل هناك تصاميم غنية من الساعات التي ستزيد من جمال إطلالاتك منها ساعة Avenue Classic Sweet Valentine من Harry Winston مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومرصعة بالألماس وحجر الياقوت الأحمر.

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