أفضل العطور الشرقية من  العلامات التجارية الأكثر رواجًا

غالباً، وفي اطار العناية باطلالتك، تبحثين عن العطور المناسبة التي تساعدك على اضفاء لمسة ساحرة وجذابة على اطلالتك لتتألقي وتلفتي انظار من حولك. وبالطبع فان العطور الشرقية هي المفضلة عندك. من هنا،اختارنا ان نعرفك على:

1- افضل عطور للجسم

ان اختيار عطور للجسم قد تساعدك للحفاظ على رائحة منعشة وجذابة طوال اليوم، ومن هنا، اخترنا ان نعرفك على هذه المجموعة من افضل عطور للجسم.

1- فلورمار باث أند بودي كوليكشن: هذا العطر يمنحك احساس النضارة والتجديد وهو يحتوي على خلاصة فاكهة الليمون والفيتامين سي والبوتاسيوم وهو يساعد على ترطيب الجلد وابقائه نضراً طوال اليوم.

2- جريس كول ‎فانيلا بلش: هو عطر للجسم برائخة آسرة لتجعل رائحة جسمك منعشة ومميزة ليضفي لمسة مفعمة بالانوثة والمال ليزيدك تألقاً وثقةً وجاذبية.

3- فكتوريا سيكريت لوف: هذا العطر المميز برائحة الفواحة والعطرة مع مزيج من النفحات الزهرية الفاكهية المذهلة التي ستشعرك بالانتعاش والحيوية مناسب ليومياتك وامسياتك.

4- زويلا بليسفول ميستفول: هو عطر نسائي للجسم جذاب مفعم بالانوثة مع رائحة الازهار المنعشة وهو خفيف جداً، الا انه يتميز باحتوائه على الفيتامين ب ومستخلصات الفواكه الرائعة وهو مناسب للاستخدام النهاري.

5- ليه سانتور جورموندس سويت ستروبري سبراي: من اجمل العطور للجسم، يحتوي على نغمات انثوية جذابة تعكس روح المرأة الجميلة ليمنحك شعوراً بالثقة والجاذبية.

2- افضل عطور ماجد الصباح

واحد من افضل ماركات العطور الشرقية، عطور ماجد الصباح، التي تتميز بتركيبتها الفريدة المحركة للحواس. من هنا اخترنا ان نعرفك على فضل مجموعة عطور ماجد الصباح.

1- عطر A Rose With A View: هو عطر شرقي زهري مقدمته برائحة الورد التركي مع البرغموت وقلب العطر برائحة البنفسج وزهور الياسمين البيضاء، وقاعدة العطر بمزيج من خشب الصندل والباتشولي والمسك والعنبر.

2- عطر Dreamy: هو عطر شرقي خشبي مع مقدمة العطر برائحة البرغموت والروائح العشبية والحمضيات مع قلب العطر برائحة الشاي والزهور البيضاء مع قاعدة عطر برائحة المسك ومجموعة من لاخشاب العطرة.

3- عطر Cosmos: هذا العطر الشرقي المميز يأتي بمقدمة عطر بروائح عشبية مع الفلفل الاسود والجريب فروت والبرغموت، مع قلب العطر برائحة الورد ونسيم البحر والنعناع والاناناس وقاعدة العطر برائحة خشب الصندل والمسكوالطحالب.

4- عطر Ambrosea: هو عطر زهري عشبي مع مقدمة عطر برائحة الليمون والبرغموت وقلب عطر برائحة الياسمين والورد وزهرة الليلاك، مع قاعدة عطر برائحة اخشاب الارز والمسك والنجيل الهندي.

3- افضل عطور لوكستيان

أما ومن ضمن مجموعة عطور لوكستيانالمميزة والجذابة، اخترنا هذه المجموعة المميزة لتختاري منها ما يتلاءم مع ذوقك.

1- أو دو تواليت فلور شيري: هو عطر منعش ومتألق مع مزيج دقيق من الروائح المميزة، من نفحات النيرولي وثمرة الكشمشة ومزيج من خلاصة الازهار وخصوصاً زهر الليمون أما قلب العطر فينبض برائحة الياسمين وقاعدة العطر بنفحات خشبية خضراء مع الباتشولي والمسك والعنبر.

2- عطر فلورا الفاوانيا: يضم هذا العطر الجذابة خلاصة الفاوانيا المميزة، مع مقدمة عطر برائحة البرغموت والليمون الهندي، اما قلب العطر فالى جانب خلاصة الفاوانيا رائحة المغنوليا والورد، اما قاعدة العطر فبرائحة خشب الارز والمسك.

3- أو دو تواليت العنبر: من اجمل عطور لوكستيان هو عطر شرقي متوسطي بامتياز، تفوح منه رائحة نبات السيستوس مع مزيج من رائحة العنبر القوية لتوفر لك وقوة مفعمة بالرقي والانوثة مع عطر آسر يتميز بروائحه الشرقية العنبرية الخشبية.

4- عطر JASMIN & BERGAMOTE: هذا العطر يفيض بالاناقة والرومانسية مع تناغم واضح بين الياسمبن والبرغموت لتجمعي بين رائحة الانتعاش والاحساس، لتتألقي في مختلف اطلالاتك خلال النهار وامسياتك.

4- افضل عطور ماجد للعود

اما اذا كنت من محبات عطور ماجد للعود، فلا بد من انك تستمتعين برائحة العطور الشرقية، فلا بد وان تعجبك هذه المجموعة من عطور ماجد للعود المميزة التي اخترناها لك.

1- عطر شجون: هو عطر برائحة العود مع مزيج من الروائح الفرنسية، يتميز برائحته القوية الا ان مكوناته تظل خفيفة وهو عطر مميز بمزيج رائع بين العود والمسك الجذاب.

2- عطر ميال: هو عطر يجمع بين المكونات الشرقية مع الروائح الفرنسية مع مزيج جذاب من العود والرائحة الزهرية المميزة. وما يجعله خياراً مثالياً انه يدوم لفترات طويلة.

3- عطر مختلف: هذا العطر يتميز بمكوناته الفرنسية التي تجمع في رائحته بين رقي الاطلالة وسحر الحضور بلمسات شرقية مفعمة بالانوثة والجاذبية.

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