لبنى أحمد تبرز فوائد حجر اليشم في التأمل والسلام الداخلي

كشفت استشاري العلاج بالطاقة الحيوية والكريستال "grand master" لبنى أحمد عن فوائد جحر "اليشم".

وقالت في حوار خاص إلى "لايف ستايل " " ينتمي حجر اليشم إلى مجموعة من الأحجار والبلورات التي تتسم بقلتها وندرتها، والتي لا تحتاج إلى التطهير من التأثيرات الناجمة عن مجالات الطاقة الخاصة بالآخرين، حيث يظل هذا الحجر نظيفًا دائمًا وينشر تردداته المفيدة في جميع أنحاء المكان , ومع ذلك، يتطلب تطهيره من وقت لآخر , إما باستخدام الماء أو بالأحجار الأخرى التي يُنصح بها ".

و تضيف " يعد حجر اليشم من الأحجار الكريمة المثالية للتأمل والسلام الداخلي , فالشعور بالهدوء الداخلي ضروريًا للغاية إذا رغبنا أن نكون قادرين على الاستماع إلى اتصالات الآخرين , وفي حالة الشعور بعدم الراحة، ولدينا حوار داخلي مستمر، فلن نكون قادرين على الفهم الصحيح لما يريد أن ينقله لنا الآخرين من كلام وإيحاءات ".

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