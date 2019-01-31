هكذا تحصلين على عينين واسعتين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

لا شك أن جعل العينين تبدوان أكثر اتساعاً ممكن من خلال خطوات سهلة وعمليّة تؤمن نتائج فعالة جداً، حسب موقع "العربية".

نعرض فيما يلي أبرز تلك الأساليب للحصول على عينين واسعتين ونظرات تشع حيوية وإشراقا.

استعملي الكونسيلر:

يؤدي ظهور الهالات الداكنة في منطقة محيط العينين إلى جعلها تبدو أصغر مما هي عليه. ولتجنب هذه المشكلة يمكن الاستعانة بالكونسيلر الذي يضفي لمسة من الإشراق على محيط العينين ويساهم في إبراز الرموش. اختاري الكونسيلر بلون أفتح قليلاً من لون بشرتكِ الأساسي للمساعدة على تصحيح جميع الشوائب التي تطال هذه المنطقة.

استعيني بأداة عكف الرموش:

يشكل الملقط العاكف للرموش أداة ضرورية لجعل العينين تبدوان أكثر اتساعاً، فالرموش غير المعكوفة تترك ظلالاً على منطقة محيط العينين مما يجعل عينيكِ تبدوان أقل اتساعاً.

اختاري الماسكارا المناسبة:

يبقى اختيار الماسكارا المطولة للرموش الحل الأفضل في هذا المجال، على أن يتم تطبيقها على الرموش العلوية والسفلية أيضاً مما يساعد على أن تبدو العينين أكثر اتساعاً.

ارسمي خطاً رفيعاً بالآيلاينر:

لتحديد شكل العينين وجعل الرموش تبدو أكثر كثافة، استعيني بخط رفيع من الآيلاينر الأسود على طول الرموش العلوية، ولسهولة أكبر في التطبيق يمكن الاستعانة بالآيلاينر الذي يتخذ شكل قلم من الحبر السائل بدل استعمال الآيلاينر المزود بريشة.

اهتمي برسمة حاجبيكِ:

يساعد إزالة الشعر الزائد عن الحاجبين في إضفاء مدى على منطقة العينين وجعل النظرات تبدو أكثر اتساعاً. ابتعدي عن تحديد الحاجبين بقلم داكن جداً، فمن شأن ذلك أن يجعل العينين تبدوان أصغر حجماً مما هي عليه.

استعيني بظلال العينين المشرقة:

طبّقي ظلالاً بألوان مشرقة على الجفون العلويّة، فهي تساهم في جعل العينين تبدوان واسعتين وأكثر حيوية وإشراقا. وابتعدي قدر المستطاع عن الظلال الداكنة التي تجعل حجم العينين يبدو أصغر مما هو عليه.

استعملي قلم الكحل الأبيض:

استعيني بقلم كحل أبيض تخططين به الطرف الداخلي للجفون السفليّة، فهذه الحيلة التي يستعملها خبراء الماكياج تجعل العينين تبدو أكثر اتساعاً والنظرات أكثر إشراقاً.

حافظي على شفاه عاريتين:

إذا كنت ترغبين بإبراز عينيكِ، حافظي على الطابع الحيادي لبقية تفاصيل ماكياجكِ، فاستعمال الألوان القوية والداكنة على الشفاه يلفت النظر إلى الابتسامة على حساب النظرات.

ضعي لمسات مشرقة في المكان المناسب:

والمكان المناسب في هذه الحالة هو أسفل قوسي الحاجبين والزاوية الداخلية للعين التي يُنصح بتحديدها بظلال لؤلؤية مشرقة بتدرّج لونيّ يكون أفتح بقليل من لون البشرة.

استعيني بالظلال البراقة:

تساعد الجزيئات البراقة على التقاط الضوء ثمّ عكسه مما يجعل النظرات تبدو أكثر حيوية واتساعا في حال تمّ تطبيق هذه الظلال على الزاوية الداخلية للعين.