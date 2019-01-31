6 وصفات منزلية سهلة وسريعة ترطب بشرة اليدين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

تتعرّض بشرة اليدين لاعتداءات يوميّة نتيجة التبدلات المناخية، والغسل المتكرر لليدين، والإفراط في استعمال مستحضرات تنظيف المنزل. تعرّفوا فيما يلي على 6 خلطات تتوفر مكوناتها عادةً في منازلنا، ويمكن استعمالها لـ #ترطيب_اليدين . فهي تتميّز جميعها بكونها مرممة للجلد، غير مكلفة، سهلة التطبيق، وتؤمن الحصول على نتائج فعالة وسريعة، حسب موقع "العربية".

1- زيت الزيتون:

فعاليته العالية تؤمن الحصول على بشرة ناعمة كونه غنيّا بمضادات الأكسدة ويؤمن الحماية والتغذية للبشرات الجافة، يكفي تدليك بشرة اليدين بالقليل من زيت الزيتون قبل النوم ثم ارتداء قفازات قطنيّة طوال الليل. وفي صباح اليوم التالي، ستتفاجئين بالنعومة التي اكتسبتها بشرة يديكِ بعد أن حصلت على كفايتها من التغذية والترطيب.

2- زبدة الشيا:

تتميز زبدة الشيا بكونها مكوناً طبيعيّاً ذات فعالية عالية في مجال محاربة جفاف البشرة. فهو يحميها، ويرطبها، ويعالج مشاكلها، ويخفف من علامات التمدّد التي تظهر عليها.

يكفي أخذ كمية صغيرة من هذه الزبدة وتسخينها بين راحتي اليدين ثم تدليك كامل اليدين بها من أطراف الأصابع نزولاً حتى المعصمين. يمكن تكرار استعمال زبدة الشيا كلما أحسستم أن بشرة يديكم أصبحت جافة.

3- بلسم البيض والعسل:

يتميز هذا الخليط بمفعول سحريّ في مجال ترطيب اليدين. يكفي خلط ملعقتين صغيرتين من العسل، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وصفار بيضة. طبّقوا هذا القناع المغذّي على بشرة اليدين واتركوه لمدة 20 دقيقة، ستلاحظون بعد إزالته أن بشرة اليدين استعادت نعومتها وليونتها.

4- رقائق الشوفان:

تشكّل رقائق الشوفان علاجاً مثالياً للبشرات الفاقدة للحيوية، فهي تتميّز بمفعولها المنعّم والمرمم لبشرة الوجه، والجسم، واليدين، يكفي خلط رقائق الشوفان بالقليل من الحليب السائل للحصول على عجينة يتمّ تطبيقها على بشرة اليدين ومن ثمّ تدليكها جيداً قبل إزالتها بواسطة منشفة رطبة وتجفيف اليدين جيداً.

5- الفازلين:

يتميّز الفازلين بخصائصه المرطّبة مما يجعله مثالياً لعلاج جفاف بشرة اليدين. غلّفي يديكِ بطبقة من الفازلين وارتدي قفازات بلاستيكيّة أو غطّي يديك بورق نايلون وانتظري لمدة ربع ساعة حتى تسمحي للفازلين بالنفاذ إلى عمق البشرة وترطيبها من الداخل والخارج. وبعد إزالة القفازات أو أوراق النايلون، تخلّصي من فائض الفازلين لتكتشفي كيف اكتسبت بشرتك نعومة مثاليّة.

6- زيت جوز الهند:

يتميّز هذا الزيت بغناه بالفيتامينA وE بالإضافة إلى الأحماض الدهنيّة، مما يجعله مثالياً للعناية ببشرة اليدين الجافة والفاقدة للحيوية. يمكن الاستعانة بهذا العلاج الطبيعي المرطّب عدة مرات في اليوم من خلال تدليك اليدين بالقليل من زيت جوز الهند حتى نفاذه إلى عمق البشرة مما يكسبها نعومة فائقة ورائحة ذكيّة.