كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - سان جيرمان يستهدف نجم تشيلسي لتعويض نيمار

ويليان

دخل نجم تشيلسي دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم خط الهجوم لبطل الدوري الفرنسي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن مسؤولي باريس سان جيرمان يريدون تعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع.

ويريد النادي الباريسي تدعيم صفوفه من أجل مباراة مانشستر يونايتد في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، من خلال التعاقد مع لاعب في آخر أيام الميركاتو الشتوي.

وأضافت الشبكة أن تشيلسي لا يريد بيع ويليان أو غيره، من أجل الحفاظ على آماله في التتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي لضمان العودة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ورفض تشيلسي أيضا رحيل الشاب كالوم هودسون أودوي إلى بايرن ميونخ، رغم تلقيه أكثر من عرض مالي ضخم.

ويتبقى في عقد ويليان 18 شهرا مع تشيلسي، ويتمسك البلوز باللاعب رغم إغراءات برشلونة سابقا وباريس سان جيرمان حاليا.

جدير بالذك أن باريس سان جيرمان سيفقد نيمار، في 14 مباراة، أبرزها أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، يومي 12 فبراير/شباط و6 مارس/آذار المقبلين.