كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - سان جيرمان يستهدف نجم تشيلسي لتعويض نيمار
ويليان
دخل نجم تشيلسي دائرة اهتمامات باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم خط الهجوم لبطل الدوري الفرنسي.
وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن مسؤولي باريس سان جيرمان يريدون تعويض غياب البرازيلي نيمار دا سيلفا، الذي سيغيب عن الملاعب لمدة 10 أسابيع.
ويريد النادي الباريسي تدعيم صفوفه من أجل مباراة مانشستر يونايتد في الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، من خلال التعاقد مع لاعب في آخر أيام الميركاتو الشتوي.
وأضافت الشبكة أن تشيلسي لا يريد بيع ويليان أو غيره، من أجل الحفاظ على آماله في التتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي لضمان العودة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.
ورفض تشيلسي أيضا رحيل الشاب كالوم هودسون أودوي إلى بايرن ميونخ، رغم تلقيه أكثر من عرض مالي ضخم.
ويتبقى في عقد ويليان 18 شهرا مع تشيلسي، ويتمسك البلوز باللاعب رغم إغراءات برشلونة سابقا وباريس سان جيرمان حاليا.
جدير بالذك أن باريس سان جيرمان سيفقد نيمار، في 14 مباراة، أبرزها أمام مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، يومي 12 فبراير/شباط و6 مارس/آذار المقبلين.
كانت هذه تفاصيل خبر سان جيرمان يستهدف نجم تشيلسي لتعويض نيمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على البشاير وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.