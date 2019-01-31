كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - قائد الفيصلي يرحل إلى الدوري القطري

بهاء عبد الرحمن

تعاقدت إدارة قطر القطري، رسميا، مع نجم المنتخب الأردني وقائد الفيصلي بهاء عبد الرحمن، حتى نهاية الموسم الحالي.

وسيكون عقد بهاء عبد الرحمن قابل للتجديد لموسم آخر، في حال حقق الإضافة المطلوبة مع فريقه الجديد.

وكان بهاء عبد الرحمن فسخ عقده مع الفيصلي، حيث ينص بند في عقده على ذلك، حال تلقى عرضا خارجيا.

وجاء تعاقد قطر مع عبد الرحمن، بعد المستوى المتميز الذي ظهر به مؤخرا مع منتخب بلاده في كأس آسيا المقامة في الإمارات.

وأحرز بهاء عبد الرحمن هدفه الثاني في نهائيات آسيا في مرمى فيتنام، بعدما كان سجل هدفه الأول في نسخة 2011، بمرمى السعودية.