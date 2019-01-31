كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - نجم تشيلسي يثير تعجب أوين

مايكل أوين

أبدى مايكل أوين، نجم ليفربول الأسبق، تعجبه من تفكير كالوم هودسون أودوي، لاعب تشيلسي الإنجليزي، في الرحيل إلى بايرن ميونخ الألماني.

وطلب النجم الإنجليزي الشاب السماح له بالانتقال إلى النادي البافاري، الذي بلغت آخر عروضه لضم أودوي، 40 مليون جنيه إسترليني.

وقال أوين لوسائل الإعلام، في تصريحات نقلتها صحيفة "إندبندنت": "ما زلت مهتمًا بأمر اللاعبين الشبان، واجتمعت بمسؤولي الاتحاد الإنجليزي، للبحث عن حلول بشأن احتياجات المواهب الشابة".

وأضاف: "الاتحاد الإنجليزي قام بتغيير أو اثنين لجعل الأمور أفضل، لكننا ما زلنا نرى بعض اللاعبين يذهبون إلى خارج إنجلترا، من أجل الحصول على فرصة اللعب".

وأضاف: "أنا أثني على ذلك، لكن هناك موقف واحد غريب، وهو كيف لشخص أن يعتقد بأن لاعبًا سيغادر تشيلسي للذهاب إلى فريق بحجم بايرن ميونخ، ليضمن اللعب بشكل أكبر".

وأكمل: "إنه بايرن ميونخ، فهو ليس فريقًا ضعيفًا في القارة، نحن نتحدث عن الفريق البافاري، وأقولها بصوتٍ عالٍ، ولهذا كيف يضمن أحدهم اللعب هناك بشكل أكبر من تشيلسي؟"

وختم: "أنا معجب بأي شخص يتخذ القرارات الصحيحة، لكن كالوم لا يزال بعمر 18 عامًا، وأصبح لاعبًا في الفريق الأول، ولا أعتقد أن تشيلسي يقوم بعمل سيئ بشأن تجديد الدماء ودعم المواهب".