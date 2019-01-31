كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - ضربة جديدة للرقابة الإدارية - ضبط كبار مسئولى مطروح بسبب نصف مليار جنيه

تمكنت الرقابة الادارية من ضبط كل من السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ومدير إدارة الشئون القانونية السابقين بمحافظة مرسى مطروح، وذلك علي خلفية اتهامهم في عدة جرائم تتعلق بتسهيل الاستيلاء علي المال العام ، والتزوير وتربيح الغير واستغلال النفوذ بما يقارب مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه

وبعرضهم على النيابة العامة، امرت بحبسهم جميعا ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.