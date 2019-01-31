كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - كونتي يكشف حقيقة العروض الإيطالية

كونتي

كشف أنطونيو كونتي، المدير الفني السابق لتشيلسي، حقيقة تلقيه عروض من أندية بالدوري الإيطالي خلال الفترة الحالية.

وقال كونتي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا" : "أفتقد بالطبع أجواء التدريبات، لكني جيد جدا، وقررت الحصول على فترة من الراحة خلال هذا العام، أنا أستريح الآن وأنتظر حسم وجهتي المقبلة".

وأضاف: "سافرت من لندن إلى إيطاليا لمشاهدة مباراة يوفنتوس وأتالانتا بالكأس، لكنني لم أتلق أي عروض من الأندية الإيطالية".

وتابع: "لم أعلم أن تشيلسي خسر برباعية من بورنموث بالدوري الإنجليزي، فقد أصبح البلوز من الماضي الآن، لا أريد التحدث عنه خاصة أنه لا تزال هناك قضايا بيننا حتى الآن".

وكانت تقارير صحفية عديدة قد ربطت كونتي بتولي تدريب إنتر ميلان أو ميلان خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن كونتي رحل عن تشيلسي عقب الموسم الماضي، ودخل في نزاع قضائي مع النادي الإنجليزي بسبب رغبته في الحصول على تعويض بعد إقالته.