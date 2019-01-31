كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - البوندسليجا تستقطب موهبة إنجليزية من آرسنال

إيميل سميث روي

بات إيميل سميث روي، لاعب وسط آرسنال الإنجليزي، على مقربة من اللحاق بركب الراحلين إلى الدوري الألماني.

وبحسب ما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، فإن اللاعب، البالغ من العمر 18 عامًا، على مشارف الانتقال إلى نادي لايبزيج.

وأشارت الشبكة إلى سفر لاعب آرسنال إلى ألمانيا، مساء الخميس، للخضوع للفحوصات الطبية في اليوم التالي، قبل إتمام انتقاله للايبزيج.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب الإنجليزي الشاب إلى صفوف لايبزيج على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

ويأتي انتقال روي الوشيك إلى لايبزيج، بعد ساعات من إتمام النادي اللندني تعاقده مع دينيس سواريز، المعار من برشلونة الإسباني.

وسجل سميث روي ظهوره مع المدفعجية في 6 مباريات هذا الموسم، حيث جاءت تلك المشاركات في الدوري الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

يذكر أن البوندسليجا باتت وجهة المواهب البريطانية مؤخرًا، بعدما تعاقد شالكه، أمس الأربعاء، مع الويلزي رابي ماتوندو من مانشستر سيتي، كما يتواجد الثنائي الإنجليزي جادون سانشو وريس نيلسون في بوروسيا دورتموند وهوفنهايم على الترتيب.