كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - تعرف علي إيرادات فيلم " 122 " لطارق لطفي

بلغت إيرادات فيلم "122" للفنان طارق لطفى، 18 مليونا و239 ألفا و524 جنيها بعد عرض 4 أسابيع فى السينما.

وتدور أحداث فيلم 122 فى إطار تشويقى حول قصة حب بين شاب من الطبقة الشعبية وفتاة من الصم والبكم، تقودهم الظروف الحياة إلى الدخول فى عالم من العمليات المشبوهة، لكنهما يصابان بحادث أليم ويتم نقلهما إلى المستشفى، ليبدأ مواجهة عدد من المشكلات والصعوبات.

الفيلم يقوم ببطولته الفنان طارق لطفي، أمينة خليل، أحمد الفيشاوى، أحمد داوود، محمد لطفى، وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر الياسري، وإنتاج سيف العريبى.