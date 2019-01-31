كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - القابضة لمياه الشرب تجرى الاختيار المبدئي للمدربين من العاملين بها

بدأت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ممثلة في الإدارة العامة للمسار الوظيفي وخبراء من الشركة القابضة والشركات التابعة لها، إجراء الاختيار المبدئي للمدربين من العاملين بشركات مياه القاهرة وصرف القاهرة والجيزة فى التخصصات الهندسية والكيميائية.

وأوضحت الشركة، فى بيان، أن المدربين المرشحين من الشركات يخضعون لعدد من الاختبارات لاختيار أفضل العناصر وإعداد كوادر مؤهلة على قدر عال من المهارات والمعارف الفنية، بالإضافة إلى تنمية المهارات والقدرات التدريبية التى تناسب تخصصاتهم.

وأشارت الشركة إلى أن أعداد المدربين المتقدمين لاعتمادهم كمدربين البرامج التدريبية للمسار الوظيفي فى الشركات الثلاثة يقارب 150 مدربًا فى المجالات التخصصية الفنية خلال الأسبوع الأول والذي يستمر على مدار خمسة أيام، ومن المقرر أن يلتحق 85 مدربا مرشحا للوظائف الإدارية خلال المرحلة الثانية.

ولفتت إلى أن البرنامج يستهدف مراجعة وتقييم وبناء قدرات ما يزيد على 870 من المدربين المرشحين من الشركات التابعة للشركة القابضة، ليكونوا نواة تستعين بهم الشركة فى رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم فى مختلف المجالات الفنية والإدارية.