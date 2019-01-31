كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - أبو الليف ينتهي من تسجيل ديو أوسكار

انتهى المطرب نادر أبو الليف، من تسجيل أغنية ديو جديدة تحمل اسم «أوسكار»، حيث تشاركه في غنائها مطربة لبنانية، وهي من كلمات الشاعر الغنائي السيد علي وألحان وتوزيع رامي القاسم.

وقال نادر أبو الليف، في بيان صحفي، إن الأغنية تحتوي على نوع جديد من الموسيقى في مصر، لافتًا إلى أنها في مرحلة المكساج حاليًا، ويتم التحضير لتصويرها فيديو كليب لعرضها على عدد من القنوات.

ورفض «أبو الليف»، الكشف عن اسم المطربة اللبنانية التي تشاركه غناء «أوسكار»، مؤكدًا أنها ستكون مفاجأة.

وأضاف، أنه لم يستقر حتى الآن على اسم المخرج الذي سيتولى تصوير الأغنية، مشيرًا إلى أنه سيتم تصويرها خارج مصر.