كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - تخصيص 630 مليون جنيه ضمن خطة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية

أكد المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف، أن المحافظة تمتلك 8 مناطق صناعية واعدة استثماريا، مشيرا إلى أن الحكومة وعلى رأسها القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا ببني سويف بما تملكه من فرص استثمارية، موضحا أن المحافظة تمتلك مشروعات استثمارية صناعية عملاقة تصدر منتجاتها إلى كبرى الأسواق العالمية.

وقال عبد الجابر، خلال لقائه برئيس هيئة التنمية الصناعية المهندس مجدى غازى، إن مشاكل المناطق الصناعية بها ليست وليدة اليوم، خاصة بياض العرب التي تعاني من مشاكل في الترفيق، خاصة الصرف الصناعي والذي يهدد بإتلاف طرق وكباري ومشروعات بنية أساسية كبرى تقع بالقرب منها تكلفت مليارات الجنيهات ما لم نجد حلا عاجلا وجذريا لهذه المشكلة.

وأضاف أنه تم تنفيذ حل عاجل بتكلفة 45 مليون جنيه كمرحلة أولى من خلال هيئة التنمية الصناعية، وتم إنشاء محطة صرف قدرتها الاستيعابية 6 آلاف متر مكعب في حين أن صرف منطقة بياض العرب يتخطى الـ12 مليون م3، معربا عن ترحيب المحافظة بإنشاء منطقة صناعية جديدة كاملة المرافق بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية.

وخلال الحلقة النقاشية حول مشاكل المستثمرين والتحديات التي تواجهها المناطق الصناعية بالمحافظة، خاصة مشاكل الصرف الصناعي ببياض العرب وكوم أبو راضي، قال رئيس الهيئة المهندس مجدى غازى إنه تم إدراج مبلغ 630 مليون جنيه ضمن خطة صندوق دعم إنشاء وترفيق المناطق الصناعية التابع للهيئة للعام المالي 2018/2019، وننتظر الدعم المطلوب لاستكمال مرافق المنطقة والصرف الصناعي كأولوية بواقع 180 مليون جنيه لبياض العرب و450 مليون جنيه لكوم أبو راضي، وذلك لما تملكه المنطقتان من مزايا تنافسية كبيرة ومشروعات استثمارية، مشيرا إلى التعاون الكامل من وزارة التخطيط أيضا في هذا الشأن.