كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - شاهد - حمزة لبيض يطرح أول كليباته "عيش الحكاية"

طرح القائمون على برنامج اكتشاف المواهب الشهير «ذا فويس كيدز»، أول فيديو كليب لنجم الموسم الثاني من البرنامج «حمزة لبيض»، والذي يحمل اسم «عيش الحكاية» ليكون أول الأعمال الفنية للمطرب الطفل.

الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، في ديزني لاند بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك مع عائلته التي أتت معه لتصوير الكليب هناك.

كليب «عيش الحكاية» لـ حمزة لبيض، حصد 165 ألف مشاهدة بعد يوم واحد من طرحه على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهو من إخراج محمد عبد الخالق.