كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - العدل: ورش عمل للقضاة حول مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

اختتم المركز القومي للدراسات القضائية اليوم الخميس، ورشة عمل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وتضمنت الورشة محاضرات وحلقات نقاشية لتعزيز قدرات القضاة في هذه المجالات، وذلك بالتدرب على أحكام القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وأحكام القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين.

وجاءت هذه الورشة في إطار برنامج تدريبي متكامل بتوجيه من المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، وتحت إشراف المستشار مدحت بسيوني مساعد وزير العدل لشئون مركز الدراسات القضائية، يشمل سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل والتي عقدت سالفا بمحافظات القاهرة والإسكندرية وأسوان والغردقة.

وشارك في الورشة المستشارون بمحاكم استئناف الإسماعيلية والإسكندرية وطنطا والمنصورة ومحكمة النقض.