كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - الاسكندرية تعانى - مياه الشرب " زفرة " والشركة ترد " بسبب الأمونيا "





أزمة هائلة يعانى منها سكان الإسكندرية بسبب نقص وتلوث مياه الشرب فى مختلف أحياء المحافظة، حيث أكد عدد من الأهالى انقطاع المياه لساعات طويلة، بالإضافة إلى انبعاث رائحة «زفرة» منها، وتغير لونها بصورة ملحوظة، فضلاً عن تصاعد أبخرة منها أثناء الغليان، تسبب شعوراً بالحرقان والاختناق، فيما أرجعت شركة مياه الشرب سبب تلوثها إلى «السدة الشتوية»، وارتفاع نسبة «الأمونيا» بها.

وتسبب انخفاض منسوب ترعة «المحمودية» عن مستوى مأخذ محطة المياه فى تشغيلها بأقل من 25% من طاقتها، الأمر الذى نجم عنه تخفيض الضغط على شبكة المياه بكل أنحاء الإسكندرية لأكثر من 24 ساعة، وعند عودة المياه فوجئ المواطنون بتغير لونها، وانبعاث رائحة كريهة منها، الأمر الذى أثار قلقاً بين الأهالى فى مختلف الأحياء.