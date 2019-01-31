كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - السلطات الإيرانية تحظر سير الكلاب بالشوارع لمنع امتلاكها

حظرت السلطات الإيرانية السكان من تمشية كلابهم الأليفة في قرار "غريب " أثار تساؤل البعض ذلك لأن القرار يضيق الخناق على الإيرانيين من إمتلاك الكلاب .

أصدر رئيس الشرطة الإيرانية بيان رسمي يحظر في تمشية الكلاب في الحدائق العامة و المناطق المفتوحة ، و سيتم العمل بذلك القرار فور الموافقة عليه و إتخاذ الإجراءات و العقوبات اللازمة حيال الأشخاص الذيت يمتلكون كلابا ،و لكن في الحقيقة هناك سبب خفي وراء إتخاذ تلك الخطوة ، و هو أن الحكومة الإيرانية ترى أن امتلاك الحيوانات الأليفة عادة من عادات الغرب .

و أضاف رئيس الشرطة "رحيمي" أنه تم إتخاذ القرار بسبب ما تبثه الكلاب من خوف و قلق في قلوب عامة الشعب أثناء السير في الشارع ، الأمر الذي أثار غضب العديد من المواطنين الذين يمتلكون كلابا.