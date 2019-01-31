كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - ارتفاع أسعار الأسماك اليوم.. والبلطي بـ24 جنيها

ارتفعت أسعار الأسماك، اليوم الخميس، داخل أسواق العبور والجملة، وسجّل سعر كيلو البلطي 24 جنيها، بزيادة قدرها 50 قرشا، والبلطى نمرة 2 بـ22.50 جنيه، بزيادة قدره جنيه، والبلطي نمرة 3 بلغ 9 جنيهات، والبلطي الأسواني بـ27 جنيهًا، وقشر البياض بـ50 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات، والبياض البلدي بـ40 جنيهًا، بزيادة قدرها 5 جنيهات.

وبلغ سعر المكرونة الخليجي 44 جنيهًا، والمكرونة السويسي 64 جنيهًا، والمكرونة المجمدة 25 جنيهًا، والكابوريا 140 جنيهًا، بتراجع 10 جنيهات، والمرجان 44 جنيهًا، بتراجع جنيه.

وسجل سعر كيلو الجمبري نمرة 1 نحو 320 جنيهًا، والجمبري نمرة 2 بين 125 و225 جنيهًا، والجمبري المجمد بـ85 و165 جنيهًا، والدنيس بـ90 جنيهًا، والبربون 35 جنيهًا.

كما تراوح سعر الوقار ما بين 40 إلى 80 جنيهًا، والسردين مجمد 25 جنيهًا، والقراميط بسعر 20 جنيهًا، والبوري بسعر 44 جنيهًا.