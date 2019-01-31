كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - تعرف علي إيرادات فيلم " نادي الرجال السرى " لكريم عبد العزيز

استطاع فيلم "نادي الرجال السري" أن يحقق إيرادات وصلت لـ 13 مليونا و715 ألفا و345 جنيها بعد أسبوع من عرضه في السينما.

الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه "نادي الرجال السري"، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك عقب أن تتصاعد علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من 10 سنوات، وتصاب بفجوة كبيرة، وتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.

ويشارك كريم عبد العزيز فى بطولة الفيلم كل من غادة عادل وماجد الكدوانى وهشام ماجد، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج خالد الحلفاوى.