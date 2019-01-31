كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - التضامن تفتتح معرض ديارنا للأسر المنتجة بالأقصر - صور

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، افتتاح معرض ديارنا بمحافظة الأقصر بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وهمت منصور مدير إدارة المعارض بوزارة التضامن الاجتماعى ومحمود فاروق محمود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والسائحين بالاقصر، تحت رعاية غادة والى وزير التضامن الاجتماعى.

يضم المعرض المقام على مساحة 420 متر المنتجات المتميزة ل45 عارضا من جمعيات الاسر المنتجة بالمحافظات المختلفة ومنتجات شباب الخريجين والجمعيات المتضامنه مع جهاز المشروعات الصغيرة "الصندوق الاجتماعي ووتم تخصيص جناح لمنتجات ذوي الاحتياجات الخاصة ، كما تتنوع المعروضات بين المشغولات اليدوية ومنتجات الخيامية واشغال الصدف والنحاس كذلك اشغال متميزة والتصميمات الرائعة من الكليم والسجاد اليدوى اضافة الى التصميمات الراقية من مشغولات الفضه واشغال الكروشيه و منتجات اخميم والمفارش والستائر و ملابس الأطفال والسيدات من العبايات والمشغولات السيناوية والمخبوزات.

يقام المعرض الذى يفتح ابوابه للجمهور فى الفترة من 29 من يناير وحتى 20 من فبراير المقبل بميدان سيدي ابو الحجاج بالأقصر.

وكانت والى قد اعلنت ان عام 2019 هو عام دعم الحرف اليدوية والتراثية والتقليدية من خلال استراتيجية تسويقية وتدريبية وتمويلية لتحقيق معدلات نمو وانتشار لهذه الحرف والحفاظ عليها.



