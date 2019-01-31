كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - جورنال مايننج نتوورك تفضح تواطئ الثروة المعدنية مع شركة آتون

الحمد لله ، إن التدليس لا يجد صدا كبيرا في عالم البيزنس الجاد والمسؤول .. هناك من يصادر علي التدليس ، ويحمي الآخرين من شروره وشياطينه ..

في مدينة فانكوفر الكندية ، تصدر نشره متخصصة في قضايا التعدين والثروة المعدنية تعرف بإسم « جورنال مايننج نتوورك » . تقدم معلوماتها لجمهور يهتم بأسهم شركات التعدين علي مستوي العالم ، وخاصة تعدين الذهب ..

ويعتمد عليها عشرات من شركات الإستثمار وصناديق الإستثمار ، عند إتخاذ أي قرار للإستثمار في الأوراق المالية للذهب والفضة ومافي مستواها ..

النشرة نشرت أمس تقريرا ورديا عن شركة آتون صاحبة الأمتياز لتعدين الذهب في منطقة أبو مروات . لكنها علقت علي التقرير بفقرات واضحة من الشك وعدم اليقين . وكأنها تقول للمستثمرين ، لا تصدقوا هذا الهراء ، وأن المعلومات الوارده عن الشركة تنطوي علي مخاطر عاليه وعدم اليقين ..

تقول المجلة في تقريرها : نشرت شركة آتون للتعدين خبرا سعيدا للمستثمرين جاء فيه إنها نجحت في تمديد إمتياز التنقيب عن الذهب في منطقة أبو مروات لمدة عام آخر تنتهي في ٣١ يناير ٢٠٢٠.

وتحقق هذا النجاح في إطار مساعي الحكومة المصرية ، لجذب المزيد من الإستثمارات الأجنبيه في مجال الثروة المعدنية . ولهذا فإن الحكومة تستعد لإصدار قانون جديد للثروة المعدنية ، يتخلي عن قاعدة الإمتيازات المقيدة للشركات ، وينتقل الي قاعدة جديدة وعصرية ومشجعة للإستثمار ..

وبناء عليه فإن شركة آتون ، سوف تتابع نشاط التنقيب ، بشجاعة وحماس . خاصة بعد أن حددت أربعة مواقع يتجمع في باطنها ركاز الذهب بدرجات تجارية ، ثلاث من هذه المواقع ، كان يعمل بها شركات بريطانية ( يبدو أيام الإحتلال البريطاني لمصر ) .

وتعلق جورنال مايننج نتوورك علي هذا التصريح بالنص التالي : إن التصريح الصادر عن شركة آتون ينطوي علي توقعات مرهونة بأحداث وشروط مستقبلية ، وهي توقعات وشروط تنطوي علي مخاطر عاليه وعدم اليقين ، والنتائج تختلف بالضرورة عما هو وارد في التصريحات ..

كما تخلي النشرة مسؤوليتها عن مصداقيه التصريحات وتحملها علي ذمة الذي أصدر التصريح الصحفي ..

يقينا جورنال مايننج نتوورك ، ليست عبيطة ، لأنها تعرف أن إمتياز آتون صدر في الأصل لشركة تدعي الكسندر نوبيا ، وينتهي إمتيازها في مصر ٢٠١١ . ورغم ذلك إستمرت في العمل ، وحاولت الكسندر نوبيا قبل عامين ، تنظيم إشتغالة إعلامية كبري ، بهدف طرح أسهم الشركة في البورصة الكندية ، أو الحصول علي تسهيلات مالية من أحد البنوك الكندية . وتختفي عن الأنظار ..

عندما فشلت لجأت الي بيع الإمتياز الي آتون ، دون أي تحفظ من هيئة الثروة المعدنية. الأخطر أن الهيئة إعترفت بعملية نقل ملكية الإمتياز ، ومنحت المالك الجديد إمتيازا آخر . أي منحته خنجرا مسموما يهدد به السلطات المصرية ( خنجر اللجوء للتحكيم الدولي إذا حاولنا إنهاء الإمتياز ) ..

مافشلت فيه الكسندر نوبيا تكرره الآن شركة آتون : إشتغالة إعلامية مستندة الي قرار عبيط من هيئة الثروة المعدنية المصرية ، بهدف طرح أسهم في بورصة كندا ، أو الحصول علي قرض من بنك كندي .. ثم تختفي عن الأنظار ..

شكرا جورنال مايينج نتوورك ، لأنك لا تشاركين في التدليس .. علي حساب الشعب الكندي والشعب الكندي ..

السبت المقبل نتابع قصة الكسندر نوبيا التي صدر قرار بحلها ، لكن هيئة الثروة المعدنية العبيطة لم تلتزم بقرار الحل .. كما لم يجرؤ الوزير علي تنفيذ التوصيات بالغاء الإمتياز ..