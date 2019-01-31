كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - تراجع أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم .. والطماطم بـ 6.25 جنيه

تراجعت أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور بشكل طفيف اليوم الخميس، وتراوحت أسعار الطماطم من جنيهين إلى 6.25 جنيه للكيلو، والبطاطس من 3 إلى 5 جنيهات بتراجع 25 قرشا، والبصل من 3 إلى 5 جنيهات بتراجع 25 قرشا.

ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 10 جنيهات بتراجع جنيهين، والفاصوليا بـ12 جنيهًا، والفلفل الرومي بـ 6.50 جنيه، والثوم بـ 15 جنيهًا، واللفت بـ170 قرشًا، والبنجر بـ4 جنيهات، وسجل الخيار 4 جنيهات.

وبلغ سعر كيلو الباذنجان الرومي بـ4.50 جنيه، والباذنجان البلدي بـ5 جنيهات، والفلفل الألوان بـ18 جنيهًا، والبسلة بـ12 جنيهًا، والبطاطا بـ3 جنيهات، القلقاس بـ5 جنيهات.

وفيما يتعلق بالفاكهة، سجل كيلو التفاح الأمريكي من 18 إلى 20 جنيهًا، والتفاح الجولدن من 14 إلى 20 جنيهًا، والتفاح اللبناني من 10 إلى 18 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو البرتقال البلدي 3.5 جنيه، والبرتقال السكري 3.50 جنيه، والليمون الحلو 5 جنيهات، والبرتقال أبو سرة 5 جنيهات، والليمون البلدي بـ8 جنيهات، واليوسفي 5 جنيهات.

وبلغ سعر الجريب فروت 5 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والرمان بـ5 جنيهات، والفراولة من 7 إلى 11 جنيهًا، والكانتلوب 6 جنيهات.