كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - شاهد..تجمهر في مول تجاري لالتقاط سيلفي مع أغلى ثمرة في العالم

تهافت عدد كبير من المواطنين الإندونيسيين حول متجر لبيع الفاكهة؛ مما تسبب في الزحام داخل وخارج المتجر، واكتظ الشارع بالمواطنين من أجل التقاط صورة "سيلفي".

ووفق ما ورد في " سكاي نيوز" أن متجر لبيع الفاكهه في أحد المولات بإندونيسيا عرض أحد ثمار الفاكهه في العالم، الواحدة منها تساوي حوالي ألف دولار و هي ثمرة الدوريان؛ وذلك لندرتها ولأنها هجين صعب أن تجده في مكان آخر سوى إندونيسيا.

وسادت حالة من السخرية بين الناس؛ بسبب السعر المبالغ فيه والذي وضعه المتجر على الفاكهه؛ لأنها تساوي 3 أضعاف متوسط الراتب الشهري في إندونيسيا.

وعلى الرغم من رائحة ثمرة الدوريان الكريهة؛ إلا أن طعمها يشبه زبدة الفول السوداني، ولجأ المواطنون إلى إلتقاط صورة سيلفي مع تلك الثمرة التي تساوي شهر عمل لكل منهم، مما زاد من الزحام في المول.