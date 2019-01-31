كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - إصابة شخصين في تصادم سيارة نجدة مع سيارتين ملاكي بمحور صفط اللبن



أصيب شخصان في تصادم سيارة نجدة وسيارتين ملاكي أعلى محور صفط اللبن. وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا يفيد بتصادم ٣ سيارات أعلى محور صفط اللبن باتجاه جامعة القاهرة. وتوقفت الحركة المرورية في الاتجاه القادم من محور صفط إلى جامعة القاهرة، وعلى الفور تم الدفع بوحدات المرور لرفع حطام الحادث.

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