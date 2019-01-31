كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - تعرف على سعر الدولار اليورو اليوم الخميس



سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الخميس، 17.6 جنيه للشراء و17.7 جنيه للبيع. وحقق اليورو 20.1978 جنيه للشراء، و20.3745 للبيع، فيما وصل سعر الإسترلينى إلى 23.063 جنيه للشراء، و23.2543 جنيه للبيع. على مستوى أسعار صرف العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.7076 جنيه للشراء و4.7344 جنيه للبيع، فيما حقق الدينار الكويتى 58.0571 جنيه للشراء و58.4448 للبيع، أما الدرهم الإماراتى فسجل 4.7917 و4.8189 جنيه شراءً وبيعًا على الترتيب.

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