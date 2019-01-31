كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - من قلب إستاد مدينة زايد - قداس البابا فرانسيس يعلن الإمارات عاصمة التسامح .. فيديو

تستعد دولة الإمارات لاستضافة زيارة تاريخية مشتركة لكل من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، في الفترة ما بين الثالث والخامس من فبراير المقبل، لتعتبر الإمارات الزيارة تجسيدًا لكون الدولة عاصمة عالمية للتسامح والأخوة الإنسانية.

عبر البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عن سعادته لزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة التي سيقوم بها في الثالث من فبراير، معتبراً أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.

ووصف البابا فرنسيس في رسالة مصورة دولة الإمارات بأرض الازدهار والسلام، دار التعايش واللقاء، التي يجد فيها الكثيرون مكاناً آمناً للعمل والعيش بحرية تحترم الاختلاف، موجهاً التحية للشعب الإماراتي.

وقال في رسالته التي نقلتها وكالة أنباء الإمارات: "يسرني أن التقي بشعب يعيش الحاضر ونظره يتطلع إلى المستقبل، لقد صدق طيب الذكر الشيخ زايد مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة حين قال إن الثروة الحقيقية ليست في الإمكانيات المادية وحدها وإنما الثروة الحقيقية للأمة تكمن في أفراد شعبها الذين يصنعون مستقبل أمتهم، الثروة الحقيقية هي ثروة الرجال".

وتوجه البابا فرنسيس بجزيل الشكر لـولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي دعاه للمشاركة في لقاء حوار الأديان تحت عنوان "الإخوة الإنسانية".

ومن المقرر أن يقوم قداسة البابا بإحياء قداس في مدينة زايد الرياضية وتحديدًا في "درة الملاعب" استاد المدينة، في العاشرة والنصف من صباح يوم الخامس من فبراير بمشاركة أكثر من 135 ألف شخص من المقيمين في دولة الإمارات ومن خارجها ومن المتوقع أن يكون هذا القداس أحد أكبر التجمعات في تاريخ دولة الإمارات حتى الوقت الراهن، حسب ما أعلنت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" والتي أفردت تقريرًا عن الاستاد الرياضي.

ـ افتتح استاد مدينة زايد الرياضية في يناير 1980.

ـ يعتبر أحد أكبر ملاعب كرة القدم في المنطقة والملعب الأكبر على الإطلاق في دولة الإمارات.

ـ صمم الاستاد بشكل تقليدي مفتوح ويشتهر بأقواسه الخارجية المميزة كما أنه يحتوي على أرضية واسعة ويشمل ساحة خارجية كبيرة تستخدم للنشاطات قبل الأحداث ووجود مجموعة من النوافير إضافة إلى طريق دائري حول الملعب ومواقف للسيارات وملاعب للتدريب والعديد من مرافق الاستاد.

ـ استضاف بطولة كأس الخليج عام 1982 وتوالت بعد ذلك الأحداث الكبيرة التي استضافها وأخرها كأس آسيا "الإمارات 2019" وقبلها كأس العالم للأندية عامي 2018 و2017.

ـ في عام 2007 حصد منتخب الإمارات لقب كأس الخليج بعد الفوز على عمان بهدف أحرزه اللاعب إسماعيل مطر الذي توج أيضًا في الاستاد نفسه بلقب أفضل لعب في كأس العالم للشباب التي استضافتها دولة الإمارات عام 2003.

ـ تمكن منتخب الإمارات في الملعب ذاته من الوصول إلى المباراة النهائية لكأس آسيا في عام 1996.

ـ تقام فيه الاحتفالات الرئيسية باليوم الوطني لدولة الإمارات.

