كتب ياسر ابراهيم - الخميس 31 يناير 2019 11:36 صباحاً - مياه البحر الأحمر تطلق تطبيقا لاستقبال شكاوى المواطنين

قال المهندس يحيى صديق، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، إن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أطلقت تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) لتلقى شكاوى المواطنين المتعلقة بخدمات مياه الشرب والصرف الصحى، سواء كسور مواسير المياه، أو طفوحات الصرف الصحى، أو استعلام عن قيمة الفواتير، حيث يقوم المواطن بتحميل التطبيق على هاتفه المحمول، وتسجيل بياناته الشخصية ليتمكن من الاستفادة من التطبيق.

وأضاف صديق أن الشركة تسعى دائما لاستحداث وسائل جديدة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، حيث يصل عدد العملاء إلى 88 ألف مشترك.

وأكد أن الشركة القابضة للمياه تدعم تطوير منظومة الشكاوى، وخدمة العملاء، وتطبيق الهاتف المحمول، بجميع شركات المياه، حيث يتم وضع مؤشرات أداء لقياس جودة الخدمة المُقدمة عبر الهاتف المحمول، ومنها، مراجعة وإبلاغ الشكاوى الواردة للتطبيق في مدة زمنية لا تتجاوز 5 دقائق، والاتصال ومتابعة مقدم الشكوى فور الانتهاء من حل المشكلة من جانب الجهة المختصة في مدة زمنية لا تتجاوز 10 دقائق، وقياس سرعة الاستجابة لاستفسارات وشكاوى المواطنين.